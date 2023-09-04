  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den Türkiye bombası

Gizemli bir şirket ve milyarderler buradan gizlice arsa ve arazi topluyor! Her yere ev dikeceler

Bahçeli’ye büyük jest! Sana da bu yakışırdı Devlet Baba

Türk aile şirketlerinin yüzde 80’i ilk kuşakta batıyor: Japonya'daki şirketin yaşını duyanlar 'vay be' diyor

İnşasında gaz beton kullanılan 100'den fazla okul kapatılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, az önce açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönemde bütün sınıflarda bu yasak olacak

Bilal Erdoğan'dan İYİ Partili Turhan'a tarihi ayar! Baktı kaldı

Ankara semalarında akıl almaz kaza: F-4 savaş uçağından kopan parça yere çakıldı

BAE'den skandal karar! Bir bu eksikti! İyi halt ettiniz

Öğrenciler dikkat! İşte hain FETÖ'nün yeni tuzağı!
Kobi Ağustos ayında kimyadan 2,6 milyar dolarlık ihracat
Kobi

Ağustos ayında kimyadan 2,6 milyar dolarlık ihracat

Yeniakit Publisher
2023-09-04 16:34:00 -
Ağustos ayında kimyadan 2,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı ağustos ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1,6 artışla 21,6 milyar dolar oldu. Ağustos ayında 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ise ülke ihracatına en çok katkı veren ikinci sektör oldu.

Kimya sektörünün Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ülkemizin ihracatına en büyük katkı veren sektörlerin başında geliyoruz. Ağustos ayında kimya sektörümüz 2,6 milyar dolarlık ihracat ile en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu ve ülke ihracatından yüzde 14,4 pay aldı. Geçen yıl Ağustos ayına göre ihracatımızda yüzde 8,8’lik bir gerileme oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise ihracatımız 19,5 milyar dolara ulaşırken son on iki aylık dönemde ihracatımız 30 milyar doları aştı. Elbette küresel ekonomideki durgunluk ve yavaşlama, özellikle en çok ihracat yaptığımız Avrupa pazarının resesyona girmesi, Rusya-Ukrayna savaşı yanı sıra Şubat ayında yaşadığımız yıkıcı deprem felaketi gibi gelişmeler ihracatımıza olumsuz etki yapıyor. Dolayısıyla ilk yarı ciddi zorlanmalar yaşadık. Buna rağmen ülkemiz 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdükten sonra ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüdü. İkinci yarıdan beklentimiz daha pozitif. Açıklarımızı, eksiklerimizi telafi etmek için uğraşıyoruz. Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) ihracatçı firmalarımızın yararlanması adına 11 bankamızla beraber 1 milyar dolar hacminde yeni kredi protokolü imzaladıklarını duyurdu. Protokol çerçevesinde firmalarımız 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisi kullanabilecek. Bununla birlikte Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanacakların kefalet limitleri artırıldı ve KOBİ’ler için 100 milyon liradan 150 milyon liraya, KOBİ dışı yararlanıcılar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldı. Bu gelişmeler, özellikle bu dönemde sermayeye daha fazla ihtiyaç duyan firmalarımız için finansmana ulaşım açısından büyük önem taşıyor. Bu desteklerin ve kredi limitlerinin artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu ay açıklanması beklenen OVP’nin de üretim, ihracat ve istihdamı destekleyen politikaları içereceğine inanıyoruz. Stratejik öneme sahip kimya sektörünün ihracatta çatı kuruluşu İKMİB olarak, hedeflerimize ulaşmak için faaliyetlerimizi sürdürmeye ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23