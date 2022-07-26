Kiracılar ve ev sahipleri kira artış oranının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, ağustos ayı kira artış oranı ne oldu ne kadar oldu?

Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu?

Ağustos ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Söz konusu açıklamayla birlikte ağustos ayı kira artış oranı belli olacak.

4 Temmuz Pazartesi günü haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.