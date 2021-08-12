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Ekonomi Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2021?
Ekonomi

Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2021?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere bakan vatandaşlara verilen maaştır. Ağustos ayı evde bakım maaşı alacak kişiler maaşların ne zaman yatacağını araştırmakta. İşte merak edilen haberin devamı…

Yeniakit Publisher
2021-08-12 20:31:00 -
Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2021?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı meraklıları tarafından araştırılıyor. İşte ağustos ayı evde bakım maaşının yatırılacağı tarih…

Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2021?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.  Maaş alabilecek kişiler e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor.

2021 evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.

2021 yılının ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.

 

 

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