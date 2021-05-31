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Spor

Agüero resmen Barcelona'da!

Dünyanın en iyi takımlarından biri olan Barcelona, Arjantinli Sergio Agüero'yu transfer ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 16:56:00 -
Agüero resmen Barcelona'da!

Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Barcelona'da yaz aylarının ilk transferi açıklandı.

Katalan ekibi, Manchester City ile yollarını ayıran Sergio Agüero'yu kadrosuna kattı. Barcelona'nın resmi internet sitesinde kulüp kanalında imza töreni yayın akışına eklenince transfer ortaya çıktı.

Sergio Agüero, Barcelona ile 2023 yılına kadar anlaştı ve senelik 5 milyon euro garanti ücret almayı kabul etti.

390 maçta 260 gol

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 20 maçta yalnızca 720 dakika süre alan Agüero, toplam 6 gol atıp 1 asist yaptı.

Daha önce İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Agüero, Manchester City kariyerinde oynadığı 390 maçta 260 gol atıp 73 asist yaptı.

33 yaşındaki Luis Suarez'i "yaşlı" gerekçesiyle elden çıkartan Barcelona, 33 yaşındaki Sergio Agüero ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

 

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