Ağrı’ya yapılacak 300 konutun ihalesi yapıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, Ağrı’ya yapılacak olan 300 konutun ihalesinin E-İHALE yöntemi ile bu gün yapıldığını açıkladı

TOKİ’nin sosyal medya hesabında konuya ilişkin yer alan açıklamada: "Mahalle kültürünü yaşatacak, yatay mimari anlayışla Ağrı’da inşa edeceğimiz 300 konutun ihalesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında e-ihale yöntemiyle bugün yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

TOKİ’den yapılan açıklama üzerine sosyal medya hesabından memnuniyetini dile getiren bir paylaşım yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkürler sayın Cumhurbaşkanım,teşekkürler sayın bakanım, teşekkürler TOKİ inşallah Ağrı sizlerle çok daha güzel bir kent olacak Allah birlik ve beraberliğimizi,kardeşliğimizi korusun memleketimizin düzenini bozmasın..Bozmak isteyenlere fırsat vermesin"

Mahalle kültürünü yaşatacak, yatay mimari anlayışla Ağrı’da inşa edeceğimiz 300 konutun ihalesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında E-İHALE yöntemiyle bugün yapıldı.