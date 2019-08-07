Ağrı'nın çehresini hizmetleriyle değiştiren başkan

Geçtiğimiz günlerde vaat ettiği projeleri incelemek için makamından ayrılan Başkan Sayan, ziyaret esnasında temizlik görevlilerine yardım ederek çalışma gerçekleştirilen alanda temizlik yaptı. Başkan Sayan, Fatih mahallesinde revize edilecek Boncuklu parkını ziyaret ederek gerekli düzenlemelerin yapılıp vatandaşların hizmetine sunulması tailmatını verdi. Diğer planlanan projelerin yerlerini inceleyen Başkan Sayan, proje süreçlerinin en kısa sürede tamamlanıp çalışmalara başlanmasını söyledi. Murat mahallesinde yapımı tamamlanan Murat parkını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarı ile parkta gezen Başkan Sayan, buradan Körsu Çayına giderek yapılacak proje hakkında yetkililerden biligi aldı. Millet Bahçesinde yapılacak düzenlemeleri yerinde gören ve işletmeleri ziyaret eden Başkan Sayan, burada vakit geçiren vatandaşlarla sohbet ederek keyfli günler diledi.

ALTYAPILAR YENİLENİYOR

Öte yandan; Ağrı’nın altyapı yenileme çalışmaları da hızla ilerliyor. Belediye Su ve Kanalizasyon işleri müdürlüğü ekipleri son olarak Sıtkiye Mahallesinde altyapı çalışması başlattı. Bu kapsamda Sıtkiye mahallesindeki cadde ve sokaklara 500’lük kanalizasyon boru hattı çekiliyor.

YENİ KAPALI PAZAR YERİ

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Mikal Aydemir Caddesi’nde yapımı devam eden Kapalı Pazar yeri çalışmalarını yerinde inceledi. Hürriyet Mahallesi Mikal Aydemir Caddesi üzerinde yapımına devam edilen kapalı pazar yerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yapımı devam eden pazar yerinde yaklaşık 100 adet seyyar satıcı tezgahı kurulacak. Yapılacak Pazar yeri ile birlikte bölgede oluşan seyyar satıcı sorunu ortadan kalkmış olacak. Çalışma alanında incelemeler gerçekleştiren Başkan Sayan, pazar yerinin bir an önce hizmete girmesi için gayret gösteriyor.