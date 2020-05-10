Ağrı'nın "asırlık çınarlar"ı Anneler Günü'nde unutulmadı

AĞRI (AA) - İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı iş birliğiyle 81 ilde, 100 yaş ve üstü 5 bin 529 anne için hayata geçirilen proje kapsamında, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki "asırlık çınarlar" evlerinde ziyaret edilerek Anneler Günü kutlandı.

Bakanlık ve vakfın Anneler Günü'nde ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında, il ve ilçelerde valilikler, kaymakamlıklar ve vefa sosyal destek grupları, söz konusu kriterleri taşıyan yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.

Bu çerçevede Doğubayazıt ilçesinde de Kaymakam Zafer Engin ve Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları, 100 yaş ve üstü 10 anneyi evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehit anneleri de unutulmadı.



Ziyaretlerde bu yaş grubundaki anneler ile şehit annelerine 10 Mayıs Anneler Günü anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı hatıra ormanı sertifikaları da 100 yaş ve üstü annelere verildi.

Proje kapsamında 100 yaş ve üstü anneler adına Sakarya'da "Cennet Anneleri" ismiyle bir hatıra ormanı oluşturulacak.

