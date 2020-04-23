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Aktüel

Ağrılı Marya'nın Türk bayrağı isteğini polis karşıladı

2020-04-23 16:01:00 -
Ağrılı Marya'nın Türk bayrağı isteğini polis karşıladı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan ilkokul öğrencisi Marya Yıldız'ın Türk bayrağı isteği polis tarafından karşılandı.

Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Ayfer Yıldız çiftinin 10 yaşındaki çocukları Marya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evini Türk bayraklarıyla süslemek istedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bayrak alamayan küçük Marya, ailesi aracılığıyla Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Vefa grubundaki polis ekipleri, minik Marya'nın evine giderek Türk bayrağı ve çikolata hediye etti.

Sürpriz karşısında duygulanan Marya da kalemle kağıda çizdiği Türk bayrağını polislere verdi.



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