Ağrıları sert zemin dindirir



Modernleşme fırtınasına kapılan insanoğlu “rahat, daha rahat..” ararken, yok yoksulları görmek bir yana; yumuşak yataklarda kendisinin de ailesinin de sağlığını tehlikeye atıyor..

Gün be gün daha konforcu oluyor modernleşme kasırgasına kapılan insanlar. Sokaklarda yatanları görmezden geliyor veya görüp geçiyorlar. Çocuklarını el bebek gül bebek büyütürken, en ufak cereyana kalma halinde yatak döşek yatar hale sokarken, kendilerini de daha rahat, daha yumuşak yataklara atıyorlar; beklentilerinin aksine bel, sırt ve boyun ağrıları çekiyorlar. Sırt ve boyun ağrılarıyla uyanıyorsanız, yatağınız orta sert yastığınız ise mutlaka boyun destekli olmalı. Sırt, bel ve boyun ağrıları herkesin ortak şikayeti. Sert yatakta yatmak ise bel ve boyun ağrılarından başka göz sağlığı, astım ve alerjik rahatsızlıklar için de faydalı..

Orta yaşla birlikte kendini gösteren vücut ağrıları başımıza zamanla büyük işler açabiliyor. Hayat tarzımızdan, beslenme alışkanlıklarımıza kadar pek çok şey bu ağrıları tetikliyor.



Yumuşak yatakların üzerine yatıldığında vücut ağırlığına bağlı olarak bir çökme gerçekleştiği halde, sert yataklarda çökme olmaması, gözlerin sabit bir bakış açısıyla kalmasına sebep oluyor ve göz sağlığını da önemli ölçüde koruyor. Yumuşak yataklarda içeri çökme, rahat nefes almayı da engeliyor. Uzmanlar şöyle diyor: "Yumuşak yatak rahat nefes almaya da engel olur. Uyurken nefes almada zorlanan astım hastaları, düz ve sert yatakları tercih ederek solumalarını kolaylaştırabilir ve öksürük krizlerini engelleyebilir."

Ahh hasırda yatan insanların çocukları, kendinize neler ediyorsunuz..

İşimizdeki oturuş durumumuz, yerden bir şey alma tarzımız, asabi halimiz, yattığımız yatak ve yastık.. Bunların hepsi tesir ediyor ağrılarımızın artmasına veya azalmasına..



Uygun yatağı ve yastığı bulmak zorundayız. Yastığımız ne çok sert ne de yumuşak olmalı. Boyun boşluğunu kavramalı.

Yastıksız yatmak ise sanıldığı gibi doğru değil. Mümkünse ortopedik boyun destekli yastıkta yatarak ileride çıkması muhtemel boyun ağrıları için önlem alabilirsiniz. Önceleri yadırgasanız da bir süre bedeniniz bu yastığı sevecek ve her zaman arayacaktır.

Yatağınızın orta sert olmasında yarar var. Kuşkusuz sert ve ortopedik yataklar en iyisi. Fakat bunlar herkesin edinebileceği gibi değil çok pahalı. Ama sediriniz de mi yok!

Hareketlerinize dikkat etmelisiniz

Kesinlikle dizlerinizi kırarak eğilmelisiniz. Ani ve düz bir şekilde eğilmek çok yanlış, belinizi incitme ihtimaliniz artar.

Saatlerce bilgisayar başında oturuyorsanız veya benzeri bir işiniz varsa, bel ve boyun fıtığı olma ihtimalinize dikkat edin. Tehlike yakınınızda demektir. Sık sık oturuş biçiminizi değiştirmeli ve ara sıra kalkıp hareket etmeli ve yürümelisiniz.

Bu esnada da ani hareketlerden ve meselâ sert şekilde gerinmelerden, boynunuzu yine sert şekilde sağa sola çevirmekten sakınmalısınız. Hareketleriniz özenli ve yumuşak olmalı.

Boyundaki ağrınız basit bir adale kasılmasıysa, sıcak su ve masaj iyi gelir.

Bunun yanında bir ağrı kesici ve kas gevşetici almak da doğru olur.

Fakat bu ağrının basit olup olmadığını bilemezsiniz. Hekime görünmenizde fayda var.