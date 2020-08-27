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Gündem Ağrı'dan acı haber! Askerimiz şehit oldu
Gündem

Ağrı'dan acı haber! Askerimiz şehit oldu

Ağrı'da düzenlenen operasyon sırasında mayına basan bir askerimiz şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 23:05:00 -
Ağrı'dan acı haber! Askerimiz şehit oldu

Ordu’dan bir askerimizle ilgili acı haber geldi. Kentin Çaybaşı ilçesine kayıtlı Jandarma Komando Uzman Çavuş Çetin Ak, mayına bastı. Acı olay sonrası yaralanan askerimiz askerimiz şehit oldu.

Ağrı kırsalında düzenlenen operasyon sırasında mayına basan 28 yaşındaki Jandarma Komando Uzman Çavuş Çetin Ak, iki gün önce ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çetin AK, daha sonra Erzurum’a sevk edildi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şehit olan askerimizin naaşı bugün Trabzon’a gönderildi. Şehidimiz yarın ise Ordu’ya bağlı Çaybaşı ilçesinde defnedilecek.

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