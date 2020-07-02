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Aktüel

Ağrı'daki selde 2 bin dekar tarım arazisi zarar gördü, 2 ahır yıkıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:37:51 -
Ağrı'daki selde 2 bin dekar tarım arazisi zarar gördü, 2 ahır yıkıldı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde dün etkili olan selde, 2 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü, 2 ahırın yıkıldığı ve 6 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

Patnos Kaymakamı Enver Özderin, dün etkili olan sağanak sonrası derelerin taşmasıyla oluşan selden etkilenen ilçedeki bazı köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Muhtarlar ile bir araya gelip hasar konusunda bilgi alan Özderin, sohbet ettiği vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Köylerdeki hasar tespit çalışmaları sonucu, sel nedeniyle köylerdeki 2 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü, 2 ahırın yıkıldığı ve 6 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

İlçenin yüksek rakımlı alanlarında dün etkili olan sağanak sonrası taşan dereler, Koçaklar, Kızıltepe ve Zincirkale köylerinde tarım alanlarına zarar vermişti.

Selden dolayı söz konusu köylerdeki bazı evler zarar görmüş, 2 ahır da yıkılmıştı.

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