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Ekonomi Ağrı’da zabıtadan fahiş fiyat denetimi
Ekonomi

Ağrı’da zabıtadan fahiş fiyat denetimi

Ağrı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik şehir merkezinde bulunan marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:29:19 -
Ağrı’da zabıtadan fahiş fiyat denetimi

Ağrı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik şehir merkezinde bulunan marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Döviz kuru gibi gerekçelerle bazı temel gıda ürünlerinde fahiş fiyatlar uygulandığı ve kurdaki düşüşe rağmen ürün fiyatlarına etkisinin olmadığı iddiaları üzerine zabıta ekipleri denetimlerine hız verdi. Ağrı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince, kentte faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler denetlemiş olduğu marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış kontrol ederken, evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan marketlerde tutanak tutarak işlem yaptı.

Ağrı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimini gerçekleştirdiği marketlerde ki raflarda ürünleri inceledi. Tüm reyonları gezerek, kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek baktı. Ekipler, denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol etti.

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