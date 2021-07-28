  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İtalya'da son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka
Türk Kızılayı Manavgat'a ekip gönderdi
Gaziantep Valiliği: Etkinlik Suriyeliler tarafından organize edilen gösteri değil
Ali Erbaş'tan Manavgat yangını paylaşımı
Yerel Ağrı'da TIR ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Ağrı'da TIR ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 20:59:00 -
Ağrı'da TIR ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Doğubayazıt ilçesinden İran yönüne giden A.G yönetimindeki 37 AA 903 İran plakalı tır, Ağrı Caddesi'nden Komando Kavşağı'na çıkan O.T'nin kullandığı 34 PF 7092 otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü O.T. olay yerinde öldü, aynı araçtaki B.Ş. ise yaralandı.

Ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay