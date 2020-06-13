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Aktüel

Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-13 21:32:49 -
Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak köyünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Gürbulak köyü sınırları içerisinde bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı ve saldırıyı gerçekleştirenlerin araç ile olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Hava keşif ve gözetleme çalışmaları sonucunda şüpheli 2 şahsın İshak Paşa Sarayı yakınlarında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araç içerisinde yakalandığı aktarılan açıklamada, "Olayda yaralanan ve Doğubayazıt Devlet Hastanesinde sevk edilen şahıs ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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