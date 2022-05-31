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Gündem Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti
Gündem

Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti

Ağrı'da sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:30:00 -
Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde sel meydana geldi.

Birçok ev sular altında kalırken, bahçe duvarları sel nedeniyle yıkıldı.

Polis ekipleri ve iş makinalarının selin meydana geldiği bölgelere sevk edilmesinden ardından, ilçeye bağlı Telçeker köyünde yaşayan 8 yaşındaki Devran Öztürk'ün oyun oynadığı sırada sel sularına kapıldığı ve kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisi edinildi

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