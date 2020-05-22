Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasını yetkililer yalanladı

AĞRI (AA) - AK Parti Ağrı Milletvekilli Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın, "Ağrı’da yerel seçimlerde cami minarelerinden 'Dombra' şarkısı çalındığına" yönelik iddialarını yalanladı.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, belirtilen tarihte, seçim otobüsünün, Ağrı merkez Musa Ağa Cami’sinin arka sokağından geçtiği anda yankılama yaptığından dolayı sesin camiden geldiği yönünde bir algı oluştuğunu belirtti.

Çelebi, açıklamada şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın yapmış olduğu açıklamada, Ağrı’da 15 Mart 2019 yerel seçimlerinde cami minarelerinden 'Dombra' şarkısı çalındığına yönelik iddialar tamamen iftira ve gerçek dışıdır. Asla camide dombra şarkısı çalınmamıştır. Ağrı’nın ismini böyle asılsız ve gerçek dışı ithamlarla gündeme getirenleri esefle ve şiddetle kınıyorum. İzmir’de cami hoparlörlerinden şarkı söylenmesi üzerine aynı görüntülerin ve asılsız iddiaların yeniden gündeme getirilmesi de art niyet taşımaktadır. Tüm milletimiz şunu iyi bilsin ki ezanımız, bayrağımız ve vatanımız hiç kimsenin test edemeyeceği kadar kutsal değerlerimizdir."

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Öztrak, bugün yapmış olduğunuz açıklamada Ağrı’da camilerde dombra müziğinin çalındığını söylemişsiniz. Seçim otobüsü caminin yanında geçerken oluşan görüntüyü art niyetli bazı kişiler montajlayıp servis etmişlerdi. Asla böyle bir şey yok. Lütfen düzeltelim. Muhalefet genel başkanı trolliğe soyunup bir ile iftira atıyor. Ağrı’da hiçbir camide dombra müziği çalınmamıştır. Seçim otobüsü caminin yanından geçerken çıkan sesi sizin troller 'camiden çalındı' yalanını uydurdular, o gün bütün detayları ile yalan olduğunu ispatladık."