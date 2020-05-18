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Ağrı'da Ramazan Bayramı temizliği başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:10:32 -
Ağrı'da Ramazan Bayramı temizliği başladı

AĞRI (AA) - Ağrı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kent merkezi genelinde bayram temizliğine başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazlı açıklamada, Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatları doğrultusunda itfaiye müdürlüğüne bağlı ekiplerin köpükle cadde yıkama çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

Kentin tüm cadde ve sokaklarında temizliğin devam ettiğine yer verilen açıklamada, Kazım Karabekir ve Yavuz mahallesindeki caddelerin köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte edildiği ifade edildi.



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