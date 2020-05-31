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Aktüel

Ağrı’da “Online Bilgi Yarışması” tamamlandı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Online Bilgi Yarışması” tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 20:01:18 -
Ağrı’da “Online Bilgi Yarışması” tamamlandı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Online Bilgi Yarışması” tamamlandı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik il genelinde “Online Bilgi Yarışması” düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün youtube hesabı üzerinden canlı yayın yapılarak öğrencilere soruların verildiği bilgi yarışmasında, öğrenciler kahoot.it sitesi üzerinden sorulara cevap verdi. Bilgi yarışması sonunda 9’üncü sınıflar kategorisinde Taşlıçay Anadolu Lisesi öğrencisi İdal Çelik, 10’üncü sınıflar kategorisinde Merkez Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Abdullah Özdemir, 11’inci sınıflar kategorisinde Doğubayazıt Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi öğrencisi Burak Akbulut ve 12’inci sınıflar kategorisinde Merkez Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi öğrenci Ferhat Özbey birinciliği elde etti. Bilgi yarışmasında birinci olan öğrenciler tüm dersler soru banka seti, ikinci olan öğrenciler seçme dünya klasikleri ve üçüncü olan öğrenciler ise satranç takımı ile ödüllendirilecek. Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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