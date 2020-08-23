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Aktüel Ağrı'da meydana gelen sel tarım arazilerine zarar verdi
Aktüel

Ağrı'da meydana gelen sel tarım arazilerine zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-08-23 16:08:42 -
Ağrı'da meydana gelen sel tarım arazilerine zarar verdi

AĞRI (AA) - Ağrı'da sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelen sel, Taşlıçay ilçesinde tarım arazilerine zarar verdi.

Kentte 2 gündür aralıklarla yağan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Taşlıçay ilçesine bağlı Tanrıverdi köyü Kürekli mezrasında yağışlar nedeniyle meydana gelen selde, tarım arazileri ile meyve ağaçlarının bulunduğu tarlalar zarar gördü.

Su altında kalan tarım arazileri ile meyve bahçeleri, havadan drone ile görüntülendi.



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