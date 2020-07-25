Ağrı'da LPG deposuna çarpan minibüs paniğe neden oldu
AĞRI (AA) - Ağrı'da, akaryakıt istasyonundaki LPG dolum deposuna çarpan minibüs paniğe yol açtı.
Sürücüsü belirlenemeyen 04 M 1219 minibüs, Ağrı-Eleşkirt kara yolu Çiftepınar köyü mevkisinde petrol istasyonunda bulunan LPG dolum deposuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle LPG dolum deposunda gazın sızmasıyla akaryakıt çalışanları paniğe kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile doğal gaz ekibi, gazı kapatarak olası bir patlamayı önledi.