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Ağrı’da Leyla’nın bulunması için metruk evlerde kazı yapıldı

Ağrı’da bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir, 13’üncü günde jandarma bünyesinde bulunan ‘Modül’ köpeği tarafından aranmaya başlandı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:04
Ağrı’da Leyla’nın bulunması için metruk evlerde kazı yapıldı

Ağrı’da bayramın birinci gününde Bezirhane köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’dan haber alınamıyor. Kayıp Leyla için aramalarda 12 gün geride kalırken henüz bir ize rastlanamadı. Bayramın ilk gününden bu yana çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler Leyla’nın bir an önce bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. Sabah saatlerinde köy ve çevresinde başlayan arama ve kurtarma çalışmaları saat 19.00’a kadar sürüyor.

Ailesi ile birlikte Bezirhan köyüne giden ve bir daha haber alınamayan minik Leyla için 13’üncü günde de aramalar başladı. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama kurtarma ekipleri, AFAD ve jandarma ve Kızılay ekipleri katıldı.

EKİPLER BOŞ EVLERDE LEYLA İÇİN KAZI YAPTI

İlk olarak köy çevresinden geçen ve tarım arazilerinde yapılan aramalarda Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpeği ‘Modül’ de kullanıldı. Türkiye’nin en iyi köpeklerinden olan ve jandarma bünyesinde bulunan ‘Modül’ köpeği, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince metruk ev, ahır boş alanlar didik didik arandı. Köy dışında bulunan bazı boş evlerde zeminde bulunan toprağın farklı ve yumuşak olması nedeniyle her ihtimali değerlendiren Jandarma Arama Kurtarma ekibi evde kazı çalışması yaptı. Kazma ve küreklerle 1 metreye kadar kazı yapan ekipler daha sonra ‘Modül’ köpeği ile kazının yapıldığı alanda arama çalışması başlattı. Kazı çalışmalarından da henüz bir sonuç alınamazken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 10:04
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YORUM YAZ

  • Ers61Ers6112 sa önce
    İnce, Kılıçdaroğlu'nu başarısız olduğu hâlde koltuğu bırakmadığı için haklı olarak tenkit ediyordu. İnce de başarısız oldu, bakalım bırakabilecek mi?
  • K.K, Deniz ayni degilK.K, Deniz ayni degil18 sa önce
    Deniz Baykal asla ve kat'a PKK'yi meclise taşımazdı. Kaset kumpasida zaten bu yuzden kuruldu ve Guguk Kemal getirildi. Muharrem, soz verdim karsisina cikmam diyorsa Aptaldir hem Öküz bir aptal. 1 k.k muharrem'i kullandi. 2 pkk'yi meclise tasidi. 3 meclise tasidigi pkk'ya silah birak cagrisi yapmiyor! Ecevit İnonu'yu babasi gibi sever sayardi ama İnonu'yu Ecevit devirdi
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