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Aktüel Ağrı'da Kovid-19 testi pozitif çıkan hastalar "hastabüs" ile evlerine götürülecek
Aktüel

Ağrı'da Kovid-19 testi pozitif çıkan hastalar "hastabüs" ile evlerine götürülecek

Yeniakit Publisher
2020-09-10 23:35:05 -
Ağrı'da Kovid-19 testi pozitif çıkan hastalar "hastabüs" ile evlerine götürülecek

AĞRI (AA) - Ağrı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan vatandaşların belediyeye ait "hastabüsler" ile evlerine ücretsiz olarak ulaştırılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ağrı Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında Kovid-19 testleri pozitif çıkan vatandaşların evlerine ücretsiz götürülmesi için protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi yönetiminin isteği üzerine bundan böyle test sonucu pozitif çıkan hastalarımızı gidecekleri yerlere bırakmak için hastabüslerimiz ücretsiz hizmet verecektir." ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Sayan, test sonucu pozitif çıkan vatandaşların Sağlık Müdürlüğü ve hastanenin göndermek istediği yere ulaştırılacağını kaydetti.


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