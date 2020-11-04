  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 23:17:02 -
Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi

AĞRI (AA) - Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında çay bahçesi, kıraathane, kafe, nikah salonu, restoran, pazar yeri ve spor salonu gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 510 noktada ekiplerce denetim yapıldı.

Ekipler bu kapsamda, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetime tabi tuttu.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'
Dünya

Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'

ABD'de bir market zincirinde çalışan bir kadının sosyal medya hesabından yayınladığı istifa görüntüleri milyonlarca kez izlendi...
Kadir Mısıroğlu yıllar önce ABD için bunu söylemişti: 2020 yılında…
Gündem

Kadir Mısıroğlu yıllar önce ABD için bunu söylemişti: 2020 yılında…

ABD’de Trump ve Biden arasındaki seçim yarışı kıyasıya devam ederken ülkede iç savaş endişesi de sürüyor. Öte yandan sosyal medyada merhum t..
Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da devam eden savaş haliyle ilgili bir açıklama yaptı.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay