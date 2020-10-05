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Aktüel Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza
Aktüel

Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:51:50 -
Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte ekipler, kafe, restoran, cami, spor ve nikah salonu, pazar yeri ve çay bahçesi gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında olduğu 564 noktada denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetim yaptı.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

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