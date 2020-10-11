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Aktüel Ağrı'da koronavirüs karantinasına uymayan 22 kişiye 69 bin 300 lira ceza
Aktüel

Ağrı'da koronavirüs karantinasına uymayan 22 kişiye 69 bin 300 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-11 20:49:05 -
Ağrı'da koronavirüs karantinasına uymayan 22 kişiye 69 bin 300 lira ceza

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 22 kişiye toplam 69 bin 300 lira ceza kesildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kentte ekipler, cami, çay bahçesi, kuaför, restoran, konaklama ve pazar yeri gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında olduğu 471 noktada denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetledi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 22 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza verdi.

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