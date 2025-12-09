Ağrı’da köprü altında dakikalarla yarışıldı! Ekiplerin mücadelesi can kaybını önledi!
Ağrı’da bir kişinin köprüden düşerek yaralanmasının ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri hızlı bir müdahaleyle vatandaşı düştüğü noktadan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerinde koordineli çalışmaların kazanın büyümesini engellediği bildirildi.
Ağrı'da köprüden düşerek yaralanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kent merkezindeki Fırat Mahallesi Sanayi Sitesi mevkisinde Taşlıçay Deresi ile Murat Nehri'nin kesiştiği bölgede dün gece bir kişinin köprüden düşerek yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla dereye inen AFAD ekipleri, yaralı S.Ö'yü sedye yardımıyla çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.