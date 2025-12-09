  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD Başkanı Trump’tan, X platformuna ceza kesen AB’ye sert tepki

Zelensky: Londra’daki görüşmeler verimli geçti

Futbolda bahis soruşturmasında Murat Sancak ve Ahmet Okatan tutuklandı

Futbolda bahis soruşturmasında flaş gelişme: 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi

Türkiye’nin uzun soluklu Afrika yolculuğu: Türkiye’nin Afrika’daki varlığının diğer bir boyutu ‘Türkiye Bursları’

Donald Trump’ın planında yer alıyordu! İslam ülkeleri Blair'in üstünü çizdi

Türkiye ile Macaristan arasında dezenformasyonla mücadele alanında iş birliği

DEM Eş Genel Başkanı’ndan Terörsüz Türkiye’ye sabotaj! Olumlu havayı bozan çıkış

İngiliz Liderden Trump'a Şok Suçlama: "Kremlin Yardakçısı! Avrupa'yı Putin'e Satmak İstiyor"

Almanya'da dev firmalar iflasın eşiğinde, hükümetin koruması altına girdi: Binlerce katıldı! Kötü haber geldi
Yerel Ağrı’da köprü altında dakikalarla yarışıldı! Ekiplerin mücadelesi can kaybını önledi!
Yerel

Ağrı’da köprü altında dakikalarla yarışıldı! Ekiplerin mücadelesi can kaybını önledi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ağrı’da köprü altında dakikalarla yarışıldı! Ekiplerin mücadelesi can kaybını önledi!

Ağrı’da bir kişinin köprüden düşerek yaralanmasının ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri hızlı bir müdahaleyle vatandaşı düştüğü noktadan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerinde koordineli çalışmaların kazanın büyümesini engellediği bildirildi.

Ağrı'da köprüden düşerek yaralanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezindeki Fırat Mahallesi Sanayi Sitesi mevkisinde Taşlıçay Deresi ile Murat Nehri'nin kesiştiği bölgede dün gece bir kişinin köprüden düşerek yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Halat yardımıyla dereye inen AFAD ekipleri, yaralı S.Ö'yü sedye yardımıyla çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

‘Susmak suça ortak olmaktır" Gürsel Tekin'den CHP'li vekillere ayaklanma çağrısı!
‘Susmak suça ortak olmaktır" Gürsel Tekin'den CHP'li vekillere ayaklanma çağrısı!

Gündem

‘Susmak suça ortak olmaktır" Gürsel Tekin'den CHP'li vekillere ayaklanma çağrısı!

HÜDA PAR'dan Suriye çağrısı
HÜDA PAR'dan Suriye çağrısı

Gündem

HÜDA PAR'dan Suriye çağrısı

İnatçı baş ağrılarına şaşırtan teşhis! Migren değil bambaşka sorunlar çıkıyor!
İnatçı baş ağrılarına şaşırtan teşhis! Migren değil bambaşka sorunlar çıkıyor!

Sağlık

İnatçı baş ağrılarına şaşırtan teşhis! Migren değil bambaşka sorunlar çıkıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23