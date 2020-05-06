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Aktüel

Ağrı'da karantina süresi dolan vatandaşların vedalaşması duygulandırdı

Vatandaşlardan Birsen Turhan: - "Çok memnun kaldık, hakları ödenmez. Valizlerimizi bile bize taşıtmadılar. 3 öğün yemek 5 öğün çay daha ne olsun. Biz sadece oturduk, yattık"

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:25:39 -
Ağrı'da karantina süresi dolan vatandaşların vedalaşması duygulandırdı

AĞRI (AA) - Almanya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ağrı'da karantinaya alınan 180 kişi, 14 günlük sürenin dolması ile memleketlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişler, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ortak çalışmasıyla Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük gözetim süresi tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ahmed-i Hani Yurdu'nda kalan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak görevliler eşliğinde otobüslere bindirildi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllülerinin kumanya, Orman İşletme Müdürlüğü'nün ise fidan dağıttığı, sağlık ekiplerinin de ateş ölçümünü yaptığı vatandaşlar, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde memleketlerine uğurlandı.

Vedalaşan vatandaşlar ve görevliler duygu dolu anlar yaşadı.

Vatandaşlardan Birsen Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 günlük karantina sürecinin çok iyi geçtiğini ve kendilerine mükemmel bir hizmet yapıldığını söyledi.

- "Valizlerimizi bile bize taşıtmadılar"

Kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirten Turhan, şöyle konuştu:

"Burada bir sürü kardeş ve dost bırakıp gidiyorum, daha ne diyebilirim. Buradan ayrıldığımız için biraz da üzülüyoruz. Evlerimize gidiyoruz ama burası bizim için çok güzel bir anı olarak kalacak. Unutulmayacak günler yaşadık. Gerçekten her şey çok güzeldi. Çok memnun kaldık, hakları ödenmez. Valizlerimizi bile bize taşıtmadılar. 3 öğün yemek 5 öğün çay daha ne olsun. Biz sadece oturduk, yattık."

Vatandaşlardan Mehmet Arpacı da bugüne kadar 20 devlet gezdiğini binlerce insan tanıdığını ancak Ağrı insanı kadar misafirperveriyle ilk defa karşılaştığını anlattı.

Her şeyden çok memnun kaldıklarını dile getiren Arpacı, "Demek ki sizi tanımam için bu virüs olacakmış. Çok mutluyum. Almanya'da 55 sene çalıştım. Tunus'a, Fas'a gittim, Türkiye'nin yüzde 80'ini gezdim ama böyle bir vilayet ve böyle gençler görmedim." diye konuştu.

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