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Aktüel Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden kişiye para cezası
Aktüel

Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-28 21:31:26 -
Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden kişiye para cezası

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymadığı tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler aralarında nikah salonları, kafe, restoran, cami, pazar yerleri ve spor salonları gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 453 noktada denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetledi.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ederek evinde bulunmadığı tespit edilen bir kişiye para cezası uyguladı.

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