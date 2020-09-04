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Aktüel Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
Aktüel

Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:29:48 -
Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza

AĞRI (AA) - Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 121 kişiden oluşan ekiplerin katılımıyla kafe, restoran, çay bahçeleri, cami, kuaför ve spor salonlarının da aralarında bulunduğu 478 iş yerinde kontroller gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri de 95 ticari taksi ile 148 toplu ulaşım aracını denetleyerek salgınla ilgili uyarılarda bulundu.

Pozitif ve temaslı kişilere yönelik denetimlerde görev alan 255 kişilik ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

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