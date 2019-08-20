0553 313 94 23

Ağrı'da kadın cinayeti

Patnos ilçesinde bir kadın silahla vurularak öldürüldü

20 Ağustos 2019 Salı 12:59
Ağrı'da kadın cinayeti

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kadın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İlçenin Atatürk Mahallesi'nde Emine Nuyan (35), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:59
  1. Ağrı
  2. Kadın
  3. Patnos
  4. Patnos'ta cinayet 1 ölü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Önce ortak olundu! Şimdi yeni İHA geliştiriliyor
    1. Önce ortak olundu! Şimdi yeni İHA..
    2. Manisa’da ‘Fotoğrafçılık Günü’ne özel..
    3. Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
    4. Oynamak için girdiği inşaattan düştü
    5. Eski eşinden Pakistan Başbakanı Khan’a..
    6. Ölümden döndü
    7. Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam..
    8. Kastamonu Belediyespor'da transfer
    9. Dişini çektirmeye gitti, yüzünden ve..
    10. Başkan Alan, Halk Günü toplantılarını..
    11. İzmir-İstanbul otoyolunda kaza: 4..
    12. Binlerce İzmirli gönüllü oldu:..
    13. Prof. Dr. Haluk Dursun son yolculuğuna..
    14. Geleceğin robotik kodlama ustaları..
    15. Tanzanya timsahlarını satışa çıkarıyor
    16. Ölü doğan tek başlı, iki vücutlu ve..
    17. Böbrekleri rahatlatan kakaonun diğer..
    18. GMİS, başdanışman Oruç’u ziyaret etti
    19. Erciyes Üniversitesi "canlı model"..
    20. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz