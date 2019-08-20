Ağrı'da kadın cinayeti
Patnos ilçesinde bir kadın silahla vurularak öldürüldü20 Ağustos 2019 Salı 12:59
AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kadın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
İlçenin Atatürk Mahallesi'nde Emine Nuyan (35), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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