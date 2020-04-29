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Aktüel

Ağrı'da gözetim altında tutulan kadına doğum günü sürprizi

2020-04-29 10:41:01 -
Ağrı'da gözetim altında tutulan kadına doğum günü sürprizi

AĞRI (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Almanya'dan getirilerek Ağrı'da karantinada tutulan kadının doğum günü kutlandı.

Almanya'dan tahliye edilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının Ahmed-i Hani yurdunda 14 günlük gözetim altında tutulan Cansel Balcı'ya doğum günü sürprizi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Ağrı Kız Yurtları Müdiresi Nazan Dilan Demircan, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve gönüllüler, yanlarına yaş pasta ve çiçek alarak doğum günü kutlaması için Balcı'nın bulunduğu kata çıktı.

Burada kapının önünde sosyal mesafeye dikkat eden ekipler, Balcı'nın 38. yaş gününü pasta kesip çiçek hediye ederek kutladı.

Diğer odalarda bulunan vatandaşlar da alkışlarla Balcı'nın doğum günü kutlamasına eşlik etti.

Doğum günü sürpriziyle karşılaşan ve yaşadığı mutluluk sonrası ekiplere teşekkür eden Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum günü kutlandığı için çok sevinçli olduğunu dile getirdi.

Gözetimde ekiplerin kendileriyle yakından ilgilendiğini belirten Balcı, "Gözetim altındaki 8. günümüz oldu. Çok büyük bir sürpriz oldu, çok şaşırdım. Hepsini öpüyorum, ellerine ve ayaklarına sağlık. Açıkçası bu sürprizi beklemiyordum. Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı

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