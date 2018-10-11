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Ağrı'da EYP infilak etti! Bir asker yaralı

Ağrı Doğubeyazıt'ta bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir uzman çavuş yaralandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:06
Ağrı'da EYP infilak etti! Bir asker yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bir asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Demirkapı köyü kırsalında terör örgütü PKK tarafından önceden yola tuzaklanan EYP, güvenlik güçlerinin yaya olarak intikali sırasında infilak etti.

Patlamada bir jandarma uzman çavuş ayağından yaralandı.

Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan uzman çavuşun genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 17:06
  1. Ağrı
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  3. EYP infilak etti
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