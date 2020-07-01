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Aktüel

Ağrı'da etkili olan sağanak köylerde hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-01 20:20:36 -
Ağrı'da etkili olan sağanak köylerde hasara neden oldu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerin taştığı 3 köyde tarım arazileri zarar gördü, çok sayıda büyükbaş da telef oldu.

Patnos'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak sonrası taşan dereler, Koçaklar, Kızıltepe ve Zincirkale köylerinde tarım alanlarına zarar verdi.

Sel nedeniyle ev ve ahırların zarar gördüğü köylerde, çok sayıda büyükbaş da telef oldu.

İl Özel idaresi ve AFAD ekipleri, selin kapattığı yolları ulaşıma açarak vatandaşlara yardım etti.

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