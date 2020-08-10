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Aktüel

Ağrı'da bıçaklı ve sopalı kavga: 10 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:51:11 -
Ağrı'da bıçaklı ve sopalı kavga: 10 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır 10 kişi yaralandı.

Çiftepınar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi önünde akraba iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla ve sopa darbeleriyle 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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