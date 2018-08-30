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Ağrı’da 73 kilo 472 gram eroin ele geçirildi

Ağrı’da bir tırda yapılan aramada 73 kilo 472 gram eroin ele geçirildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 08:54
Ağrı’da 73 kilo 472 gram eroin ele geçirildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda il merkezinde durdurulan tırın tanker kısmında narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 142 paket halinde 73 kilo 472 grram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada, 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 08:54
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  2. ağrı
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  4. operasyon

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