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Ağrı'da 2 terörist öldürüldü! Mühimmatları...

TSK, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 teröristin öldürüldüğünü, mühimmatlarının ele geçirildiğini açıkladı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:04
Ağrı'da 2 terörist öldürüldü! Mühimmatları...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde 2 teröristin öldüğünü açıkladı. Aynı zamanda öldürülen teröristlerin mühimmatlarının ele geçirildiği bildirildi. 

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ağrı/Doğubayazıt’ta icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiş; iki AK-47 ve bir M-16 piyade tüfeği ile bir tabanca, beş el bombası, 438 muhtelif fişek, iki el telsizi ve çok miktarda teçhizat ele geçirilmiştir."

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:04
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