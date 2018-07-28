Ağrı'da 2 terörist öldürüldü! Mühimmatları...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde 2 teröristin öldüğünü açıkladı. Aynı zamanda öldürülen teröristlerin mühimmatlarının ele geçirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ağrı/Doğubayazıt’ta icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiş; iki AK-47 ve bir M-16 piyade tüfeği ile bir tabanca, beş el bombası, 438 muhtelif fişek, iki el telsizi ve çok miktarda teçhizat ele geçirilmiştir."