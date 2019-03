Ağrı yerel seçim sonuçları 2019 | Ağrı ilçeleri yerel seçim sonuçlar

Ağrı yerel seçimler sonucu 2019, 31 Mart Ağrı yerel seçimler sonuçları, 31 Mart Ağrı yerel seçimleri sonuçları, YSK seçim sonuçları Ağrı, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları - İl İl Belediye Seçim sonuçları. Yerel Seçim Sonuçları an ve an haberimizde. Hangi ilde hangi parti kazandı? Belediye seçim sonuçları 2019 sorgulama sayfasıyla Ağrı seçim sonuçları ve oy oranları araştıran kişiler en hızlı ve doğru bilgileri bu başlık altından bulabilecekler. İşte Ağrı belediyesi yerel seçim sonuçları 2019.

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Ağrı 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Ağrı yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Ağrı, 2019 seçim sonuçları Ağrı, 2019 yerel seçim sonuçları Ağrı, son yerel seçim sonuçları Ağrı, Ağrı ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Ağrı Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Ağrı gelmekte. AK Parti Ağrı belediye başkan adayı Savcı Sayan ( Cumhur ittifakı), HDP Ağrı belediye başkan adayı Yeliz Karaaslan ve Abdurrahman Doğar, İYİ Parti Ağrı belediye başkan adayı Taner Söylemez, MHP Ağrı belediye başkan adayı Servet Al, SP Ağrı belediye başkan adayı Mehmet Erat, TKP Ağrı belediye başkan adayı Hetem Ayaz oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Ağrı, Ağrı belediye Seçim sonuçları Ağrı 2019 yerel seçim sonuçları ve Ağrı ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Ağrı ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Patnos İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Hanifi Alır

AK Parti Doğubayazıt İlçe Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Eryılmaz

AK Parti Diyadin İlçe Belediye Başkan Adayı Salih Yaşar

AK Parti Tutak İlçe Belediye Başkan Adayı Yavuz Özcan

AK Parti Hamur İlçe Belediye Başkan Adayı Cezmi Ergül

AK Parti Taşlıçay İlçe Belediye Başkan Adayı İsmet Taşdemir

AK Parti Eleşkirt İlçe Belediye Başkan Adayı Aytekin Arslan

MHP Ağrı ilçe belediye başkan adayları 2019

Ağrı Diyadin Belediye Başkan Adayı Ahmet Şimşek

Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Feyyaz Bilen

Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Yerlikaya

Ağrı Hamur Belediye Başkan Adayı Yakup Güner

Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı Aydın Şimşek

Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan Adayı Sinan Aydemir

Ağrı Tutak Belediye Başkan Aday Mehmet Sena Durğut

CHP Ağrı ilçe belediye başkan adayları

Ağrı Diyadin Belediye Başkan Adayı Abidin Yenigün

Ağrı Belediye Başkan Adayı Ahmet Meriç

Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Ali Karakol

Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı Erkan Sayan

Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Fesih Maral

Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan Adayı Kubbettin Tekgül

Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı Lokman Çetin

Ağrı Hamur Belediye Başkan Adayı Muzaffer Ademi

Ağrı Patnos Dedeli Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yıldız

Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan Adayı Yılmaz Polat

İYİ Parti Ağrı ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP Ağrı ilçe belediye başkan adayları 2019

Ağrı/Doğubeyazıt: Yıldız Acar- Cesim Çakçı

Diyadin: Hazal Aras- İhsan Yenigün

Bazı HDP Ağrı belediye başkan aday adayları şunlar olmuştu:

Memet Akkuş

Heval Bozdağ

Mehmet Şahin

Diyadin belediye başkan aday adayları:

İhsan Yenigün

Doğubayazıt Belediye başkan aday adayı:

Mehmet İlkmi

Erhan Morkoç

Mevcut Ağrı Belediye Başkanı

Cem Afşin Akbay

Ağrı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hasan Arslan % 45.8

BDP adayı Sırrı Sakık % 45.5

SP adayı Kemal Atmaca % 2.9

Diyadin 2014 yerel seçim sonuçları

BDP-HDP % 48.4

AK Parti % 32.1

DP % 13.3

SP % 3.7

Doğubeyazıt 2014 yerel seçim sonuçları

BDP-HDP % 62.4

AK Parti % 32.3

BDP % 2.3

MHP % 1,3

Eleşkirt 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 43.2

SP % 366

BDP % 17.1

BDP % 1.6

Patnos 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 32.3

BDP-HDP % 24.4

DP % 19.6

LDP % 17.2

Ağrı 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

HDP % 63.62

AK Parti % 28.11

CHP % 2.45

MHP % 2.34

İYİ Parti % 1.58

SP % 0.82

HDP Ağrı Milletvekilleri

Bedran Öztürk

Dilan Dirayet Taşdemir

Abdullah Koç

AK Parti Ağrı Milletvekili

Ekrem Çelebi