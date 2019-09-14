0553 313 94 23

Ağrı ve Tunceli'de terör lanetlendi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından sivillere yönelik yapılan saldırı, Ağrı ve Tunceli'de düzenlenen "Teröre Lanet Yürüyüşü" ile kınandı- Tunceli Valisi Tuncay Sonel:- "Allah birliğimiz, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin"- STK'ler adına konuşan Kerem Engin:- "Bugün artık küresel emperyalizmin, siyonizmin uşaklığını yaptığı tescillenmiş olan bu örgütün bu ülkeye, bu halka ve bizlere kesinlikle umut, hayır ve güzellik adına vaat edeceği hiçbir şeyi yoktur, hiçbir inandırıcılığı yoktur. Kan ve terör ile hiçbir hak elde edilemez"

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:57
Ağrı ve Tunceli'de terör lanetlendi

AĞRI/TUNCELİ (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütünün düzenlediği saldırı, Ağrı ve Tunceli'de bir araya gelen çok sayıda kişi tarafından gerçekleştirilen "Teröre Lanet Yürüyüşü"yle kınandı.

Ağrı'daki Merkez Cami'de şehitler için verilen mevlit sonrası cami önünde, kentteki sivil toplum örgütleri (STK) öncülüğünde toplanan bir grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Abide Meydanı'na hareket etti.

Gruptakiler daha sonra tekbirler getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez, "Kahrolsun PKK", "Vatan sana canım feda" sloganları eşliğinde meydana kadar yürüdü.

Burada STK'ler adına basın açıklaması yapan Kerem Engin, terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivillere yönelik saldırısını hep birlikte kınadıklarını söyledi.

- "Kan ve terör ile hiçbir hak elde edilemez"

Terör örgütü PKK'nın uluslararası güçlerin taşeronu haline geldiğini ve Kürt halkı başta olmak üzere ülke bütünlüğüne zarar verdiğini anlatan Engin, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK bu bölgede okullar yaktı, öğretmenleri kaçırarak katletti. Hangi tarafından tutarsanız tutun tam bir faciayla karşı karşıyayız. Bugün artık küresel emperyalizmin, siyonizmin uşaklığını yaptığı tescillenmiş olan bu örgütün bu ülkeye, bu halka ve bizlere kesinlikle umut, hayır ve güzellik adına vaat edeceği hiçbir şeyi yoktur, hiçbir inandırıcılığı yoktur. Kan ve terör ile hiçbir hak elde edilemez."

Engin, terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını ve ülkenin birlik ve beraberliğini bozamayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz Selahaddin'i Eyyübi'nin çocuklarıyız, hiçbir zaman inancımızdan taviz vermemiş ve haksız yere bir cana kıymayı asla uygun görmemişiz. STK'ler ve vicdan sahibi bütün insanlar adına bir kez daha teröre lanet ediyoruz. Diyarbakır'da şehit olan 10 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

- "Diyarbakır'daki anneler umudun, direnişin ve aydınlığın fitilini ateşledi"

Çocukları örgüt tarafından dağa kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan kadınlara da işaret eden Engin, "Diyarbakır'daki annelerimize selam gönderiyoruz. Onlar umudun, direnişin ve aydınlığın fitilini ateşlediler. Bizler de o annelerimizin ayaklarının altını öpüyoruz." diye konuştu.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyarak dağıldı.

Programa, Ağrı Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu, Ağrı Belediye Başkan Vekili İsmail Öncel, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, çeşitli kurumların müdürleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

- Tunceli

Tunceli'de ise Diyarbakır'daki sivillere yönelik saldırıya tepki göstermek isteyen binlerce kişiden oluşan gruptakiler, Atatürk Mahallesi SGK İl Müdürlüğü binası önünde toplandı.

Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Vali Tuncay Sonel'in de bulunduğu gruptakiler ellerindeki Türk bayrakları ve "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı dövizler eşliğinde yürüyüşe geçti.

"Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar da atan gruptakiler, aynı mahalledeki İl Kültür Müdürlüğü önündeki kavşağa kadar yürüdü.

Vali Sonel, burada yaptığı açıklamada, katılımcılara teşekkür ederek, "Allah birliğimiz, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin. Allah razı olsun sizlerden, Allah razı olsun Tunceli ailesinden. Allah'a emanet olun." dedi.

Gruptakiler, Sonel'in konuşmasının ardından dağıldı.

Yürüyüşe, Sonel'in yanı sıra Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek ve çeşitli kurumlar ile STK'lerin temsilcileri de katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:57
  1. Ağrı
  2. Diyarbakır
  3. Kulp
  4. sivil toplum kuruluşları
  5. terör saldırısı
  6. teröre lanet" yürüyüşü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polonya’da geyikten sürücü adayına unutamayacağı sürüş dersi
    1. Polonya’da geyikten sürücü adayına..
    2. Erciş’te ‘Teröre Lanet’ mitingi
    3. Blaundus Antik Kentinde arkeolojik..
    4. Eskişehir'de kan donduran olayda..
    5. Otomotiv üretimi 8 ayda yüzde 11 azaldı
    6. Canikli, Halk Ekmek zammını..
    7. TİKA’dan, Moro Müslümanlarına eğitim..
    8. Sinop’ta CHP’li meclis üyeleri eğitim..
    9. Lenf bezi büyümesi nedir tedavisi..
    10. Yatırımcılar ile başkan buluştu
    11. Maltepe’de boşaltılan riskli binadan..
    12. İngiltere'de saraydan altın klozet..
    13. Egemen Bağış: Türkiye'ye uyguladığı..
    14. Diyarbakır’da skandal olay! Acılı..
    15. 4.3 büyüklüğünde deprem korkuttu
    16. Eğitim Bir Sen’li kadınlardan,..
    17. Boyabat, cam terasa kavuşuyor
    18. Terörden arındırılan bölge hem huzura..
    19. Bu da çobanların bayramı
    20. Şanlıurfa’da teröre tepki yürüyüşü
    21. 14 Eylül Siirt’in Şeref Günü..
    22. Gazeteci, yolda bulduğu yaralı martıyı..
    23. Yanan motosikletiyle uzaklaştı
    24. Ataşehir’de parkta silahlı saldırı: 2..
    25. Bahçeli'den HDP'li vekile sert tepki!
    26. 17 yıldır Başkan Erdoğan'la ilgili..
    27. Mezitli Belediyesi aşure dağıttı
    28. Erman Toroğlu’ndan olay yorum! ‘Terim..
    29. "İlk yardım hayat kurtarır, Emine..
    30. MÜSİAD Kadın’dan Diyarbakır annelerine..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...