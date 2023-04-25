Ağrı ve bölgenin ilk karma konseptli dev projesi için imzalar atıldı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı’nın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde projeyle ilgili önemli detaylar paylaşıldı.

Ülkemizde birçok şehirde yatırımları bulunan İsra Holding, yeni yatırımını doğunun çekim merkezi Ağrı’ya yapacak. Şehrin merkezinde bölgenin ilk ve en büyük karma projesini hayata geçirecek olan İsra Holding bu yatırımla; Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve bölgedeki komşu ülke ziyaretçilerini hedefliyor. Karma konsepte geliştirilen bu dev proje, dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapacak. Proje; AVM, otel, klinik otel, rezidans daireler, ofis ve konutlardan oluşuyor.

Abdurrahim Tavlı, 'Bölgenin dünyaya açılan kapısı olacak'

Ülke ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlayacak olan dev projeyle ilgili konuşan İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı “Bölgeye özel karma konseptte geliştirdiğimiz markalı yaşam projemiz ile imza atacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Ağrı olmak üzere komşu il ve bölgelere değer katmasını hedeflediğimiz projemiz; ; dünya markalarının hizmet vereceği dev bir AVM, otel, klinik otel, rezidans daireler, ofis ve konutlardan oluşacak. Konut ve rezidans bölümünde lüks ve konforu bir arada sunarken, klinik oteliyle de sağlık turizminde bir çekim merkezi olmayı, otel birimimizle de bölgeye yapılan yılda ortalama 500 bin turist ziyaretini zirveye taşıyarak ülke turizminde önemli bir misyon üstlenmeyi hedefliyoruz. Bu proje, bölgenin dünyaya açılan kapısı olacak ve Ağrı’yı bölgenin çekim merkezi haline getirecek”

Dünyaca ünlü markalar Ağrı'ya gelecek

Karma konsepte geliştirilen projenin AVM kısmıyla ilgili de önemli detaylar aktaran Abdurrahim Tavlı “İsra Holding olarak aslında bu bölgenin çehresini değiştiriyoruz. Markalı iş ve yaşam projemiz içerisinde yer alacak olan alışveriş merkezimizle dünya markalarını bu bölgeye getirmiş olacağız. Ayrıca AVM’nin yönetim sürecini bu alanda bir dünya markası olan ECE Türkiye ile yürüterek Premium alışveriş deneyimini en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ticaretin kalbi bu projede atacak

Türkiye’nin en büyük firmalarının yeraltı kaynaklarını işletmek üzere bölgede faaliyet gösterdiğini, bölgenin ticari açıdan da yüksek cirolara sahip olduğunu belirten Tavlı “Ağrı’yla ilgili ticaret ve turizm noktasındaki verileri incelediğimizde çok önemli sonuçlar elde ettik. Ağrı, Günlük 15 bin kişinin ticaret için sınırdan giriş yaptığı yoğun bir bölge, zamanla bu sayının katlanarak artacağını öngörüyoruz. Burada bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Ağrı Dağı, Nuh’un Gemisi bölgesi geçtiğimiz yıl yarım milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı. Bu bölge, turizm, tarım ve ticaret açısından büyük bir avantajlara sahip. Biz de İsra Holding olarak hayata geçireceğimiz bu dev projemizle; Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, İran gibi komşu ülkelerin ihtiyaçlarına cevap vererek Ağrı’yı çekim merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yine ticaret hacminin artması adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ağrı’da yeni bir sınır kapısı açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan İbrahim Çeçen Üniversitesi de sahip olduğu akademik kadro ve öğrenci potansiyeliyle bu bölgedeki hareketliliği artırıyor. İnanıyorum ki; İpek Yolu üzerinde yer alan tarihi mirasa sahip bu şehir, yakın gelecekte ülkemizin ve çevre ülkelerin parlayan uluslararası yıldızı olacaktır” dedi.

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