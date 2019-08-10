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Ağrı Türk Telekom Anadolu Lisesinden gururlandıran başarı

Türk Telekom Anadolu Lisesi, mezun ettiği 82 öğrencisinden 51'ini hayalini kurdukları üniversiteye yerleştirmenin gururunu yaşıyor- Okul müdürü Kürşat Akdeniz:- "Türk Telekom Anadolu Lisesi, mezun ettiği 82 öğrenciden 53'ünü üniversiteye yerleştirerek yüzde 65'lik oranla rekor kırdı. Bu oran sadece Ağrı'da değil, ülke çapında da yüksek bir orandır"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:57
Ağrı Türk Telekom Anadolu Lisesinden gururlandıran başarı

AĞRI (AA) - Ağrı'daki Türk Telekom Anadolu Lisesi, mezun ettiği 82 öğrenciden 51'ini hayalini kurdukları üniversiteye yerleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yıl boyu okuldaki öğretmen ve idarecilerin desteğiyle üniversite sınavlarına hazırlanan Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencileri, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük başarı sağladı.

Başarılı lisenin 82 öğrencisinden 53'ü, üniversiteye yerleşti, bunlardan 21'i hukuk fakültesini kazandı.

Türk Telekom Anadolu Lisesi Müdürü Kürşat Akdeniz, yaptığı açıklamada, öğrencileriyle gurur duyduklarını ve onların başarısı sayesinde çifte bayram yaşadıklarını söyledi.

Her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını ve onlara her türlü desteği sunmak için öğretmenlerle birlikte ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Akdeniz, şöyle konuştu:

"Türk Telekom Anadolu Lisesi, mezun ettiği 82 öğrenciden 53'ünü üniversiteye yerleştirerek yüzde 65'lik oranla rekor kırdı. Bu oran sadece Ağrı'da değil, ülke çapında da yüksek bir orandır. Müdür yardımcılarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı artırmak için sayın valimiz ve il milli eğitim müdürümüzün de destekleriyle elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Akdeniz, kendilerine bu gururu yaşatan öğrencilere teşekkür ederek eğitim hayatlarında başarı diledi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:57
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