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Aktüel

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den Engelliler Haftası mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:37:31 -
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den Engelliler Haftası mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin yayınladığı mesajında, engelliliğin sadece bireyin değil tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir. Engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve herkesin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Engelli vatandaşlarımıza sadece bu hafta değil, tüm yaşamları boyunca sahip çıkmalıyız. Kendimizi onların yerine koyarak düşünmeli ve engelli insanlarımızın daha rahat yaşayabileceği bir dünya kurmak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftası’nı kutluyor, aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmelerini diliyorum" dedi.

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