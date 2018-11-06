Ağrı merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! 3 asker tutuklandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı olarak arandıkları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilen, emekli ya da muvazzaf 15 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Ağrı, Ankara, Giresun, Samsun, Kırıkkale, Edirne, Van ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 albay, 2 yüzbaşı ve 2 üsteğmenin aralarında bulunduğu 13 asker yakalanmıştı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında firari 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.