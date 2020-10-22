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Sağlık Ağrı kesici ilaç OxyContin bağımlılığa neden oluyor
Sağlık

Ağrı kesici ilaç OxyContin bağımlılığa neden oluyor

ABD'de ağrı kesici olarak kullanılan OxyContin'in bağımlılığa neden olduğu anlaşıldı. Suçlamalarını kabul eden şirkete ülke genelinde binlerce dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:25:00 -
Ağrı kesici ilaç OxyContin bağımlılığa neden oluyor

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Purdue Pharma, güçlü bir ağrı kesici olan OxyContin'in bağımlılığa neden olduğu suçlamalarını kabul etti.

Bağımlılığa yol açıyor

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Jeffrey Rosen ise reçeteyle satılan bu ağrı kesicilerin kötüye kullanılmasının ülke genelinde bağımlılığı artırmasına ve trajik ölümlere neden olduğuna dikkati çekerek, Purdue Pharma şirketinin 8 milyar dolardan fazla ceza ödemeyi kabul ettiğini söyledi.

Ülkede afyon katkılı, bağımlılığa yola açan ağrı kesicilerin meydana getirdiği toplumsal kriz bu ilaçları üreten şirketlere yönelik tepkilere neden oldu.

İlaç şirketine dava açıldı

Söz konusu ağrı kesicilerin meydana getirdiği bağımlılık krizinin odağındaki Purdue Pharma şirketine de ülke genelinde binlerce dava açıldı.

2007 yılında da benzer suçlamaları kabul eden ve 630 milyon dolardan fazla ceza ödeyen Purdue Pharma, tazminat ödemeleri için iflas başvurusunda bulunmuştu. ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre, opioid bağımlılığı ve aşırı doz kullanımı ABD'de 2000 yılından beri 500 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

 

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