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Ekonomi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işçi alacak
Ekonomi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işçi alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 15:17:00 -
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işçi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 13.02.2023-17.02.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. Adayların Ağrı ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

2. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması,

3. Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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