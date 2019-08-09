Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo sınavı ne zaman, İbrahim Çeçen besyo sonuçları ve kesin kayıt tarihi

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo özel yetenek sınavına başvuran adaylar, 2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtilen taban puanları göz önünde bulundurularak, BESYO Özel Yetenek Sınavı komisyonu tarafından belirlenen taban puanlara göre müracaat edeceklerdir. Buna göre;

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (besyo) programına, Tüm adaylar için ise en az 150 TYT puanına sahip olan adaylar müracaat edebileceklerdir. Antrenörlük Eğitimi Programlarına, engelli adaylardan en az 100, diğer tüm adaylar için 150 TYT puanına sahip olan adaylar müracaat edebileceklerdir

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo sınav tarihi ne zaman?

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (besyo) başvuru formu ve gerekli belgeler, 20-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında saat 18.00’a kadar bireysel olarak veya adayın bir yakını tarafından başvuru bürosuna teslim edilebilir. Bir kişi birden fazla aday için işlem yapabilir. Posta ile veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilemez. Başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile başvuru belgelerindeki bilgilerin çelişmesi durumunda adayların başvurusu reddedilecektir. Başvuru evrakları yarım kapaklı dosya içerisinde yukarıda belirtilen sıraya göre düzenlenmiş olarak teslim edilmelidir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (besyo) sınav 27-30 Ağustos 2019 tarihlerinde 09.00–19.00 saatleri arasında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 15 Temmuz Şehitler Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılacaktır. Beceri–Koordinasyon parkuruna girecek olan adaylar; belirlenen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklar, sınav listelerindeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Sırası geldiğinde sınav yerinde bulunmayan aday sınav hakkını kaybederek diskalifiye edilecektir.

Kesin kayıt için gerekli belgeler

1. 2019 YKS Sonuç Belgesi,

2. Adayın lise ve dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi,

3. T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanının noterden onaylı sureti (Erkek adaylar için 2 adet),

4. İkametgâh belgesi,

5. Askerlik çağına girmiş bulunan erkek öğrenci adayları için Yükseköğretim Kurumuna kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına ilişkin Askerlik Şubesinden alınmış belge,

6. 8 adet (4,5x6 cm) boyutunda son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, kılık kıyafet mevzuatına uygun çekilmiş fotoğraf (Fotoğrafların arkasına

T.C. Kimlik No, Adı ve Soyadı yazılacaktır).

7. Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi,

8. Öğrenim ve kayıt harcı Kesin kayıt tarihleri kayıt yerlerindeki panolarda ve www.agri.edu.tr Internet adresinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilecektir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi besyo özel yetenek sınav kılavuzu için tıklayınız