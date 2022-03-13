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Eğitim Ağrı hangi ilçelerde okullar tatil 14 Mart Pazartesi
Eğitim

Ağrı hangi ilçelerde okullar tatil 14 Mart Pazartesi

Ağrı valilik açıklaması okullar tatil mi? Ağrı’nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle hangi ilçelerde okulların tatil edildiği araştırılıyor. Peki, yarın yani 14 Mart Pazartesi günü Ağrı’da okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-03-13 23:11:00 -
Ağrı hangi ilçelerde okullar tatil 14 Mart Pazartesi

Türkiye mart ayına soğuk ve yağışlı bir havayla girdi. Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Ağrı’nın pek çok ilçesinde kar yağışı gözleniyor. Bu sebeple okullarla ilgili araştırma yapılmaya başladı. Ağrı taşımalı eğitim yarın iptal mi?

Ağrı hangi ilçelerde okullar tatil 14 Mart Pazartesi

Ağrı’nın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Ağrı Valiliği'nde yapılan açıklamada "Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla; Diyadin, Tutam, Taşlıçay ve Hamur ilçelerindeki köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 14 Mart Pazartesi günü için eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Bahsi geçen ilçelerimizdeki kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz de 14 Mart Pazartesi günün kapsayacak şekilde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

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