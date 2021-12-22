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Eğitim Ağrı Hamur’da okullar tatil mi? Hamur'da bugün okullar tatil mi? (22 Aralık Çarşamba okul tatil haberi)
Eğitim

Ağrı Hamur’da okullar tatil mi? Hamur'da bugün okullar tatil mi? (22 Aralık Çarşamba okul tatil haberi)

Hamur'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yurdun dört bir yanında etkili olmaya devam ederken, olusuz hava koşulları eğitimi de aksatıyor. Ağrı Hamur'da etkili olan kar yağışı ve soğun sonrası vatandaşlar Hamur'da bugün okul var mı, Ağrı Hamur'da bugün okul olacak mı? Hamur'da okullar bugün tatil mi? sorularını sormaya başladı. Peki Hamur'da okullar tatil edildi mi? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 09:15:00 -
Ağrı Hamur’da okullar tatil mi? Hamur'da bugün okullar tatil mi? (22 Aralık Çarşamba okul tatil haberi)

Ağrı Hamur'da bugün okullar tatil mi son dakika! Hamur'da 22 Aralık Çarşamba günü okullar tatil mi? Yurttan son dakika hava durumu verilerini aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı uyarısında bulundu. Tüm yurtta olduğu gibi Hamur'da da da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okullara gitmekte zorluk çeken öğrenciler yarın Ağrı’da okulların tatil mi sorusunun cevabını arıyor. 22 Aralık 2021 Çarşamba Ağrı’da okullar tatil mi?

Ağrı’da bugün okullar tatil mi? 

Ağrı’nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir.”

 

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