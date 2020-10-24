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Aktüel Ağrı Emniyetinden Türk Kızılaya kan bağışı desteği
Aktüel

Ağrı Emniyetinden Türk Kızılaya kan bağışı desteği

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:46:19 -
Ağrı Emniyetinden Türk Kızılaya kan bağışı desteği

AĞRI (AA) - Ağrı Emniyet Müdürlüğü personeli, "Canımızla, Kanımızla Kızılayın Yanındayız" sloganıyla Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Şubesince Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda, polis memurları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat ederek kan verdi.

İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 döneminde kan stoklarında azalma olan Kızılaya kan bağışı desteği vermek istediklerini söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde kan bağışında bulunmanın önemli olduğunu dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü olarak Kızılayın her zaman yanındayız. Elimizden geldiği kadar kan bağışında bulunarak bu toplumsal göreve katkı sağlamak istiyoruz. Kan verirken yanımızda olan Kızılay yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Sağlık koşulları elverişli olan arkadaşlarımız mutlaka kan versin. 200'ün üzerinde personelimiz kan bağışında bulundu. Elimizden geldiği kadar sağlığı el veren her bir arkadaşımızın kan vermesini sağlayacağız.

Türk Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı da yoğun katılım dolayısıyla Özen'e teşekkür etti.



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