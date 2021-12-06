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Yerel Ağrı'da ulaşımda yoğun sis tehlikesi
Yerel

Ağrı'da ulaşımda yoğun sis tehlikesi

Ağrı’da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 21:37:52 - 2021-12-06 21:37:51
Ağrı'da ulaşımda yoğun sis tehlikesi

Ağrı’da sabah saatlerinde başlayan sis, akşam üzeri etkisini artırdı.

Özellikle il merkezi ve Eleşkirt ilçesinde yoğunluk gösteren sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü kentte, Ağrı-İran, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolu ile caddelerdeki sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Sürücüler, söz konusu kara yollarında ve caddelerde araç farlarını yakarak düşük hızda ilerlemeye çalışıyor.

Sürücülerden Harun Polat, AA muhabirine, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin çok düştüğünü ve sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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