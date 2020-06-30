Ağrı Dağı'ndaki yaylacılar aydınlatma sorununu güneş enerjisi ile çözüyor

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Ağrı Dağı ve Aras Dağları'nın eteklerindeki yaylalara hayvanları ile göç eden yaylacılar, enerji nakil hattı bulunmayan bölgede çadırlarını güneş enerjisi panelleriyle aydınlatıyor.

Iğdır'daki yaylacılar, otlak bulmak için yaz mevsiminde büyük ve küçükbaş hayvanlarıyla göç ettikleri yaylalarda doğanın birbirinden zorlu şartlarıyla mücadele ediyor.

Enerji nakil hattı olmayan yaylalarında en büyük sıkıntı olan elektrik kaynağı ve aydınlatma sorununa güneş enerjisi panelleriyle çözüm bulan yaylacılar, Anadolu'da asırlardır kullanıldığı bilinen kıl çadırlarını da bu şekilde aydınlatıyor.

En düşüğü 2 bin rakımda bulunan Korhan, Serdarbulak, Gevro, Bilican ve Karabulak yaylalarında yaz aylarını geçiren yaylacılar, tüm elektrik ihtiyaçlarını güneş enerjisiyle karşılıyor.

Gündüz çadırlarının üzerine koydukları küçük güneş panelleriyle elektrik enerjisi depolayan yaylacılar, gece de depolanan enerjiyle çadırlarını aydınlatıyor. Yaylacılar, aydınlatmada kullandıkları fenerlerini ve cep telefonlarını güneş panelleri sayesinde şarj ediyor.

Yaylacılardan Yıldırım Erkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneş enerjisinin yaylada işlerini oldukça kolaylaştırdığını söyledi.

Günümüzde yaylalarda güneş enerjisinin olmazsa olmazlardan olduğunu belirten Erkuş, "Güneş panellerindeki enerjiyle el fenerlerimizi, cep telefonlarımızı şarj ediyoruz. Akşamları, gün boyu panellerden depolanan enerjiyle çadırımızı, barakamızı aydınlatıyoruz. Elektrik ihtiyacımızı güneş panelleriyle hallediyoruz." dedi.

- "Güneş enerjisi hayatımızı kolaylaştırdı"

Yaylacılardan Uğur Kabur da geçmişte çadırlarını gaz lambasıyla aydınlattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şimdi hiçbir ücret ödemeden güneş enerjisi kullanarak çadırlarımızı aydınlatıyoruz. Güneş enerjisi hayatımızı çok kolaylaştırdı. Kokusu yok, çok güzel de aydınlık oluyor. Eskiden radyolarımızda pil kullanıyorduk, şimdi radyomuzu, elektrikle çalışan bütün eşyamızı, cep telefonlarımızı güneş enerjisi kullanarak şarj ediyoruz."

